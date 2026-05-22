El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% en la mañana y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Isla Cristina se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en las zonas costeras, por lo que se aconseja precaución si se planea estar cerca del mar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o picnics en los parques locales.

El amanecer se produjo a las 07:15 y el ocaso está programado para las 21:36, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y cómodo.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un momento perfecto para aprovechar las bellezas naturales de la región y disfrutar de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.