El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se ha mantenido con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 52%, aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar del sol. A medida que el sol se eleva, la humedad podría llegar a un 28% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes se encuentren al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que Huelva tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este clima favorable, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.