El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 21 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 36 grados . Este calor será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar un ligero movimiento en las ramas de los árboles y en objetos sueltos en la vía pública.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 21 grados , manteniendo un ambiente cálido y cómodo. Las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de la velada, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los habitantes que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.