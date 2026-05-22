El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 19 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, se espera que la temperatura vuelva a subir, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 40% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. A medida que el sol se eleva en el cielo, la combinación de temperaturas altas y humedad moderada podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que podrían ser incómodas en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para actividades al aire libre.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final de la jornada. Las condiciones seguirán siendo agradables, con cielos despejados y una brisa suave que hará que la velada sea placentera. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, hoy en Écija se presenta como un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.