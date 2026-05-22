El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Coria del Río se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará completamente, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1:00 a.m. y manteniéndose en torno a los 21 grados hasta las 3:00 a.m. A partir de las 4:00 a.m., la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados a las 5:00 a.m. y 19 grados a las 7:00 a.m. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando los 20 grados a las 8:00 a.m. y subiendo rápidamente hasta los 26 grados a las 10:00 a.m. y 29 grados a las 11:00 a.m.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 36 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 34%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. A medida que el día avance hacia la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y 21:00 horas, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río promete ser cálido, soleado y sin interrupciones, ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.