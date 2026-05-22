El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 22 de mayo de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 21 grados a la medianoche y alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 14% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas por la noche descenderán a unos 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar al aire libre durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.
- Ocho aceites de oliva cordobeses se encuentran entre los mejores del mundo, según una revista alemana
- Las espectaculares imágenes en vídeo del embalse de Iznájar: el mayor pantano de Andalucía roza el lleno por primera vez en más de una década
- Sin reguetón en la Feria de Córdoba: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas
- Todo lo que debes saber de la Feria de Córdoba 2026: una guía completa con casetas, plano, horarios, programación y novedades
- Fuegos artificiales de la Feria de Córdoba 2026: día, hora y mejores sitios para verlos
- La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
- ¿Ves humo en Córdoba por Rabanales y Las Quemadas? No te preocupes, este es el motivo