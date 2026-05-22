El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

Hoy, 22 de mayo de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 21 grados a la medianoche y alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 14% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas por la noche descenderán a unos 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar al aire libre durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.