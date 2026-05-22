El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a medida que avanza la mañana. A lo largo del día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y disminuyendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre 8 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas molestias en actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las temperaturas altas pueden provocar cambios en la sensación térmica.

La salida del sol está programada para las 07:10, y el ocaso se producirá a las 21:32, lo que permitirá disfrutar de un largo día soleado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos, alrededor de 20 grados hacia la medianoche.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de temperaturas elevadas y viento moderado hará que sea un día agradable, aunque es recomendable mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.