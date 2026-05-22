El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de mayo de 2026, en Cartaya, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un día seco y soleado.
Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cartaya que tomen precauciones para evitar la exposición prolongada al sol. La sensación térmica será cálida, y se prevé que las temperaturas comiencen a descender hacia la tarde-noche, llegando a unos 22°C al caer el sol.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades al aire libre.
No se prevén lluvias en el horizonte, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Cartaya pueden disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o picnics en el campo, sin temor a que el tiempo arruine sus planes.
En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para aprovechar el sol y disfrutar de la belleza natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.
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