El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

Hoy, 22 de mayo de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde la madrugada, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando los 23 grados a las 00:00 horas y bajando gradualmente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 03:00 y estabilizándose en torno a los 19 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados a las 08:00 y subiendo hasta 24 grados a las 10:00. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 34 grados a las 17:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y bajando a un 14% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h entre las 13:00 y las 14:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles ráfagas que podrían afectar estructuras ligeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del sol. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 21:00 y cerrando el día con un ambiente agradable.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:30, brindando a los habitantes de Carmona una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, perfecto para aprovechar el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.