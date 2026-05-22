El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas persistirá, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a medianoche, descendiendo ligeramente a 23 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Camas que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y descendiendo a niveles más bajos a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 12% en la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar un ambiente seco, lo que es típico en esta época del año.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h durante la mañana, aumentando gradualmente a velocidades de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones de mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:09. Los atardeceres también prometen ser espectaculares, con el ocaso previsto para las 21:32, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en las horas de la tarde.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.