El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 32 grados en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 11% y el 45%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas pico.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando a lo largo del día con rachas que alcanzarán los 39 km/h en la tarde. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades recreativas en los alrededores.

La puesta de sol se producirá a las 21:25 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.