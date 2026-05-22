El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

Hoy, 22 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo a un 16% durante las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día despejado y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 21:30, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final de la tarde y bajando a 22 grados durante la noche. La noche se presentará despejada, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en el patio.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.