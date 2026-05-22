El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja el uso de ropa ligera y protector solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas rachas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos, lo que contribuye a un ambiente propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21°C a las 20:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:32. La noche será fresca, con temperaturas que continuarán bajando, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo el día, manteniéndose hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.