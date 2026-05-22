El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00, pero comenzarán a ascender de nuevo a medida que avanza el día.

A partir de las 06:00, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 18 grados a las 06:00. Durante la mañana, se espera que el termómetro suba hasta los 20 grados a las 09:00 y 22 grados a las 10:00, alcanzando un máximo de 27 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 30 grados a la 13:00 y alcanzarán su punto máximo en 33 grados a las 15:00. A medida que el sol se desplace por el cielo, la temperatura comenzará a descender, situándose en 35 grados a las 16:00 y 36 grados a las 17:00, antes de bajar a 35 grados a las 18:00 y 34 grados a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a las 00:00 y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 12 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h a las 13:00. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, aunque también se debe tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar objetos ligeros al aire libre.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual en un cielo despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.