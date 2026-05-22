El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esto sugiere que el ambiente será bastante seco, lo que puede resultar en una sensación térmica más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. La combinación de un cielo despejado y una baja humedad hará que la temperatura se sienta más alta de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente al atardecer. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados en la ciudad. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Baeza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:23, ideal para quienes deseen contemplar el paisaje y disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado y cálido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.