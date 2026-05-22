El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su intensidad hasta alcanzar rachas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:25. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.