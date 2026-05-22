El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo a un 23% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, permitiendo disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 7 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes para disfrutar de la playa o realizar excursiones por la naturaleza no se verán afectados.

A medida que el sol se ponga a las 21:37, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche agradable con cielos despejados. La temperatura se mantendrá en torno a los 22°C, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin necesidad de abrigarse.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz y el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.