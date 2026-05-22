El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Arahal se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender ligeramente, comenzando en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 35 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 42%, lo que puede generar una sensación de calor moderado en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 19 a 22 grados, con un cielo que, aunque despejado, mostrará esas nubes altas que no traerán consigo precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Arahal pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se prevé que el viento sople desde el este, alcanzando velocidades de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas. Este viento, aunque fuerte, no se espera que cause inconvenientes significativos.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 35 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual en la temperatura, que caerá a 20 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que, junto con el cielo despejado, promete ser un momento agradable para disfrutar al aire libre.

En resumen, Arahal disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de alivio, los residentes podrán aprovechar al máximo este día primaveral sin preocuparse por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.