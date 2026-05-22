El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que el ambiente se sienta un poco más seco y, por ende, más tolerable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en momentos puntuales, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para salir a pasear o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, pero con un viento que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.