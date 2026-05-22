El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados en las primeras horas de la mañana, antes de experimentar un aumento significativo a medida que el sol se eleva en el horizonte.

A partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 42% y descenderá hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente seco y caluroso, lo que podría hacer que las condiciones sean un poco incómodas para aquellos que no estén acostumbrados a temperaturas elevadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Almonte pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:33, marcando el final de un día soleado y caluroso. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Almonte, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.