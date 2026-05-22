El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura inicial de 19 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

La temperatura experimentará un ligero descenso en las primeras horas, alcanzando los 16 grados alrededor de las 5 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 21 grados a las 9 y llegando a un máximo de 33 grados a la 1 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 62% y bajará hasta un 18% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 30 grados a las 5 de la tarde. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 22 grados , y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

El orto se producirá a las 7:13 de la mañana y el ocaso a las 21:35 de la noche, brindando un amplio margen para disfrutar de las actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para actividades al aire libre y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.