El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 37 grados en las horas más cálidas, mientras que por la mañana se registrarán temperaturas alrededor de 24 grados. A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo, alcanzando los 27 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 22% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la localidad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de La Algaba.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 17 grados hacia la madrugada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas más frescas hará que la noche sea agradable, perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el parque.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.