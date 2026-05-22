El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados a las 04:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 10:00 horas, y continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A partir de las 18:00 horas, se espera que el viento disminuya gradualmente, con velocidades que caerán a 6 km/h hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

La puesta de sol se producirá a las 21:23 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Alcalá la Real, con un tiempo cálido y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.