El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 2 de la madrugada. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se sitúa en un 28% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que la temperatura se eleva, pero permaneciendo en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá entre el 13% y el 39%, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Este viento también podría ayudar a dispersar las nubes altas que se prevén en el cielo, permitiendo que el sol brille con más fuerza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

El orto se producirá a las 07:09 y el ocaso a las 21:31, lo que proporcionará un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, con vientos moderados que aportarán algo de alivio ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.