El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 21 de mayo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento significativo a medida que avance la mañana.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 25 grados, y para el mediodía, se prevé que suba hasta los 28 grados. La tarde será especialmente cálida, con máximas que podrían llegar a los 34 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 36%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, las condiciones son completamente favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias en todo el día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto convierte a este día en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el sol saliendo a las 07:09 y poniéndose a las 21:30, los habitantes de El Viso del Alcor tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, organizar encuentros familiares o simplemente relajarse bajo el sol. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.