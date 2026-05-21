El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 21 grados a las 09:00 y seguirán aumentando hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será notable, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y descendiendo hasta un 19% a las 20:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 40 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar algunas rachas que podrían ser incómodas, especialmente en áreas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La puesta de sol está programada para las 21:30, ofreciendo una hermosa vista del ocaso en un cielo despejado.
En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.
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