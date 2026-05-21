El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 19 y 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. El ocaso se producirá a las 21:22, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el viento y la exposición solar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.