El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también podría hacer que se sienta un poco más fresco al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, hacia la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:31.

A medida que la noche avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. La brisa nocturna, combinada con el cielo despejado, hará que la velada sea agradable y propicia para salir a disfrutar de la frescura de la noche.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día caluroso y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.