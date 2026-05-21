El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, se prevén rachas más fuertes, que podrían llegar hasta 38 km/h, lo que podría afectar a estructuras ligeras y a la navegación en embarcaciones pequeñas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.