El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de mayo de 2026, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 05:00 y las 06:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 16:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 30% hacia las 22:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes de La Rinconada pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:31. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, hoy será un día soleado y cálido en La Rinconada, perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones climáticas favorables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.
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