El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00, lo que indicará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se encuentra en un 26%, aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles relativamente cómodos, con un 39% a las 09:00 y descendiendo a un 32% a las 10:00. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que permitirá que la temperatura se sienta más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas. A partir de las 18:00, la dirección del viento cambiará a sur, manteniendo velocidades similares, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Puente Genil pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un alivio ante el calor. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo, realizando deportes o simplemente disfrutando de un día en familia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.