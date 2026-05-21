El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 20 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 11% y el 39%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante la tarde. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h, lo que aportará un ligero alivio a las altas temperaturas. En las primeras horas de la mañana, se registrará una brisa más intensa, alcanzando hasta 29 km/h, pero a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que el calor se sienta con más intensidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Priego de Córdoba.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 30 grados , y comenzarán a descender lentamente hacia la noche. Al caer el sol, alrededor de las 21:24, la temperatura se situará en torno a los 22 grados, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para explorar la belleza natural y cultural de la región, así como para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas y patios de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.