El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 15 grados a las 08:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 22 grados a las 10:00 horas. Este ascenso continuará, y para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 26 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un máximo de 31 grados a las 15:00 horas, manteniéndose en torno a los 30 grados hasta las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 34% a las 09:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente, situándose en un 30% a las 10:00 horas y bajando a un 23% hacia el final de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 17 y 30 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la tarde. A las 14:00 horas, se espera que la velocidad del viento sea de 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección sureste, con velocidades que rondarán los 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de una brisa suave.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que asegura que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La puesta de sol se producirá a las 21:29 horas, marcando el final de un día soleado y cálido en Pozoblanco. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.