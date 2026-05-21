El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 34 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 54%, lo que podría generar una sensación de calor moderada durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, disminuyendo a 5 km/h en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o eventos al exterior.

La puesta de sol se producirá a las 21:29 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía de amigos o familiares. La noche se presentará con temperaturas más frescas, descendiendo a 19 grados hacia las 22:00 horas, lo que permitirá un descanso reparador tras un día caluroso.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas cálidas y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.