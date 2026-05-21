El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante hasta el ocaso, previsto para las 21:30. Este clima despejado es ideal para actividades al aire libre, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio fresco con 23 grados a las 00:00, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 y 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se anticipa un aumento significativo, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 35 grados entre las 15:00 y 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 29 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y fluctuando entre el 30% y el 40% a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 18:00. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son propicios para la agricultura y el cuidado de los cultivos en la región.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.