El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para disfrutar de la primavera.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo a un 19% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste con velocidades que variarán entre 28 y 58 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 58 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas o al realizar actividades que requieran estabilidad.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso será a las 21:27, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Osuna, así como para realizar excursiones a los alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.