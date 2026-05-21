El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hace que las condiciones sean propicias para disfrutar de paseos y actividades recreativas sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 38 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones, como usar protector solar y mantenerse hidratados, dado que la combinación de calor y viento puede aumentar la sensación térmica.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30°C hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 24°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Aprovechen este día soleado y manténganse frescos y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.