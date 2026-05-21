El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo a un 13% en las horas más cálidas del día. Esto puede resultar en una sensación térmica un poco más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas pueden ser más notorias en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Los residentes de Montilla pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:26, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.