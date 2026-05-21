El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 09:00 y continúe en ascenso, llegando a 24 grados a las 10:00. El pico de calor se registrará alrededor de las 13:00, cuando se prevé que la temperatura alcance los 30 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a la medianoche y disminuyendo a un 29% a las 10:00, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 34% a las 21:00, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 16:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Moguer pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:13, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:34, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.