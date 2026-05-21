El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se prevé un repunte significativo, con temperaturas que llegarán a los 25 grados a las 11:00 y alcanzarán un máximo de 31 grados entre las 20:00 y las 21:00.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando ligeramente durante la mañana, alcanzando un 51% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 16% a las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable a lo largo del día. Durante la mañana, se registrarán vientos del este a una velocidad de 10 a 11 km/h, mientras que por la tarde, el viento cambiará a dirección sureste, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para mitigar el calor, ofrecerá algo de alivio en las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo permitirán disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.
El orto se producirá a las 07:01 y el ocaso a las 21:24, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Martos vivirá un día cálido y soleado, perfecto para aprovechar al máximo el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.
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