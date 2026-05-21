El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a la 1 de la mañana. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas, debido a la posibilidad de ráfagas fuertes.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 31 grados a las 8 de la tarde y bajando a 24 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol está programada para las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.