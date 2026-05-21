El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 46%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:31. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de una noche tranquila.

En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen las condiciones favorables para salir y disfrutar de la belleza de su entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.