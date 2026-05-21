El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 36%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 14 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es aconsejable estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se pronostica un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o participar en eventos comunitarios.

La salida del sol se producirá a las 07:09 horas, y el ocaso será a las 21:30 horas, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del buen tiempo, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.