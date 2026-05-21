El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los lucentinos aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada, pero se espera un aumento gradual a medida que avance la jornada.

A media mañana, la temperatura alcanzará los 22 grados, y para el mediodía, se prevé que suba hasta los 25 grados. La tarde será cálida, con un pico de 30 grados en las horas más calurosas, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas irán disminuyendo, alcanzando los 27 grados hacia el final de la tarde y bajando a 23 grados al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 34% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, pero en general, el tiempo será agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían llegar hasta los 38 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso será a las 21:25, brindando a los lucentinos un extenso periodo de luz solar para disfrutar de sus actividades. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo en Lucena, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.