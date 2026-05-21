El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 17 grados a las 08:00 horas, antes de comenzar un ascenso notable.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente rápidamente, alcanzando los 20 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 35 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 43%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en dirección este durante la tarde. Este viento, aunque fresco, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave de 5 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:07 horas y el ocaso a las 21:30 horas, brindando una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, Lora del Río experimentará un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día propicio para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.