El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 33 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 8% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 5 a 9 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque también se debe tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 28 grados a las 22:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol ocurrirá a las 21:23 horas, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido y mayormente despejado, con un viento moderado que proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.