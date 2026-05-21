El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 46% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de calor podría ser un poco más intensa durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo de 29 grados entre las 2 y las 3 de la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda a 21 grados hacia las 11 de la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por la playa o para realizar deportes en el parque.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:35, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura comenzará a descender, y se espera que al caer la noche, el ambiente se torne más fresco, con valores que rondarán los 8 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.