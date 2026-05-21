El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 17 grados a las 08:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 46%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este-noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde, especialmente del sureste. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:11, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:30, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.