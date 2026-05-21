El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría levantar polvo en áreas abiertas, así que se aconseja precaución si se está en zonas rurales o en caminos de tierra.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la provincia.

El orto se producirá a las 07:00, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:23, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.