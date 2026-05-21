El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo hasta un 31% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las condiciones sean más agradables para disfrutar de la playa o paseos por la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas, especialmente para quienes se encuentren en la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta, excursiones o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno por la costa.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento que proporcionará un toque refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.